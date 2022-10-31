



Fermi Energia, планирующая строить АЭС в Эстонии, нашла первых клиентов

Fermi Energia, планирующая строить АЭС в Эстонии, нашла первых клиентов



Компания, разрабатывающая проект строительства атомной электростанции на территории Эстонии, заключила предварительные соглашения с бизнес-клиентами. Именно на основе этих соглашений будут подписаны дальнейшие договоры купли-продажи электроэнергии, при этом целевая цена за МВт-ч составляет 55 евро.



Fermi Energia заключила сделки на 500 ГВт-час, и это около десятой части годового объема производства первого реактора.