Фермеры заблокировали ключевые дороги Испании

В Испании фермеры заблокировали ключевые автомагистрали страны в рамках акции протеста против бюрократии и высоких расходов.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



"С разными оттенками, во всем ЕС мы имеем одинаковые проблемы. Мы сыты по горло", - сказал вице-президент фермерской ассоциации ASAJA Донасиано Духо.



Фермеры своими тракторами затруднили движение от Севильи до Жироны. Надписи на плакатах гласили: "Без фермеров нет еды".



Аналогичные акции протеста фермеры провели во Франции, Италии, Бельгии и Португалии.

Farmers are protesting across Europe because they have had enough of being undermined by governments.#NoFarmersNoFood



