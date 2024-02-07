



Фермеры заблокировали ключевые дороги Испании

В Испании фермеры заблокировали ключевые автомагистрали страны в рамках акции протеста против бюрократии и высоких расходов.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



"С разными оттенками, во всем ЕС мы имеем одинаковые проблемы. Мы сыты по горло", - сказал вице-президент фермерской ассоциации ASAJA Донасиано Духо.



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Фермеры своими тракторами затруднили движение от Севильи до Жироны. Надписи на плакатах гласили: "Без фермеров нет еды".



Аналогичные акции протеста фермеры провели во Франции, Италии, Бельгии и Португалии.