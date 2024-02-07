Фермеры заблокировали ключевые дороги Испании
В Испании фермеры заблокировали ключевые автомагистрали страны в рамках акции протеста против бюрократии и высоких расходов.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
"С разными оттенками, во всем ЕС мы имеем одинаковые проблемы. Мы сыты по горло", - сказал вице-президент фермерской ассоциации ASAJA Донасиано Духо.
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Фермеры своими тракторами затруднили движение от Севильи до Жироны. Надписи на плакатах гласили: "Без фермеров нет еды".
Аналогичные акции протеста фермеры провели во Франции, Италии, Бельгии и Португалии.
Germany 🇩🇪— James Melville 🚜 (@JamesMelville) February 6, 2024
France 🇫🇷
Netherlands 🇳🇱
Poland 🇵🇱
Lithuania 🇱🇹
Belgium 🇧🇪
Greece 🇬🇷
Romania 🇷🇴
Italy 🇮🇹
Portugal 🇵🇹
Ireland 🇮🇪
Spain 🇪🇸
Farmers are protesting across Europe because they have had enough of being undermined by governments.#NoFarmersNoFood
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