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Фермеры заблокировали ключевые дороги Испании
07.02.2024 05:30 Алина Груднева

Фермеры заблокировали ключевые дороги Испании

В Испании фермеры заблокировали ключевые автомагистрали страны в рамках акции протеста против бюрократии и высоких расходов.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"С разными оттенками, во всем ЕС мы имеем одинаковые проблемы. Мы сыты по горло", - сказал вице-президент фермерской ассоциации ASAJA Донасиано Духо.

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Фермеры своими тракторами затруднили движение от Севильи до Жироны. Надписи на плакатах гласили: "Без фермеров нет еды".

Аналогичные акции протеста фермеры провели во Франции, Италии, Бельгии и Португалии.

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