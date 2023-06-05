



Евросоюз намерен продлить запрет на импорт украинского зерна

Европейская комиссия планирует продлить запрет стран Евросоюза на импорт продовольствия из Украины до середины сентября. Об этом сообщает министр сельского хозяйства Польши Роберта Телус и польское агентство PAP.



Он сообщил, что получил от Еврокомиссии проект постановления о продлении запрета на импорт украинского продовольствия до 15 сентября.



"Мы получили от ЕС проект нового постановления о запрете импорта 4 продуктов в 5 стран. Дата вступления в силу, предусмотренная проектом, - 15 сентября этого года. Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу с завтрашнего дня", - написал он.



В то же время, PAP сообщает, что постановление уже вступило в силу и заменило односторонние решения о запрете импорта, введенные Польшей, Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией.



При этом пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник могут перевозить транзитом через территории пяти стран.



Напомним, Евросоюз 2 мая ввел ограничения на импорт украинского продовольствия - а именно пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, чтобы снять чрезмерное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны жаловались, что дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.



Еврокомиссия также выделила 100 млн евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Напомним, что ранее ЕС либерализовал весь импорт из Украины, чтобы помочь Киеву во время полномасштабной войны с Россией. Пять стран стали транзитными для украинского зерна, которое нельзя было экспортировать через черноморские порты из-за войны.