



Estee Lauder купит бренд Tom Ford в рамках сделки стоимостью $2,8 млрд

Компания Estee Lauder сообщила, что она согласилась купить американский модный бренд Tom Ford за $2,8 млрд, что станет ее самой крупной сделкой и добавит линию косметических продуктов и одежды к ее портфолио.



Сделка является последней в серии приобретений Estee Lauder, включая покупку бренда по уходу за кожей Ordinary компании Deciem в прошлом году примерно за $1 млрд.



По состоянию на закрытие торгов во вторник, акции Estee Lauder упали на 17% с тех пор, как в августе СМИ сообщили о начале переговоров с Tom Ford.



На прошлой неделе Том Форд вступил в эксклюзивные переговоры с Estee Lauder, опередившей конкурирующие предложения от компаний, включая владельца Gucci.



Estee Lauder планирует финансировать сделку за счет комбинации денежных средств, долговых обязательств и отсроченных платежей в размере $300 млн, которые начнут выплачиваться с июля 2025 года.



Главный исполнительный директор Том Форд продолжит выполнять функции творческого вдохновителя бренда.