



Еще год беспошлинной торговли с Украиной: ЕС принял решение

Беспошлинная торговля с Украиной и другие торговые уступки продлены еще на год. Соответствующее решение принял и окончательно утвердил Европейский Союз. Ожидается, что в силу оно вступит 6 июня.



В сообщении, опубликованном на сайте евроинститута, говорится следующее: "Сегодня Совет принял решение, продлевающее приостановление всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в ЕС еще на год, до июня 2024 года".



В ЕС ожидают, что такие меры помогут Украине "сохранить стабильность торговых отношений" с блоком и "поддерживать экономику в очень сложных условиях".



"В сочетании со значительной военной, финансовой и гуманитарной поддержкой это имеет решающее значение для помощи Украине в ее долгосрочном восстановлении", - отмечают в Совете ЕС.



Итак, принятое 25 мая 2023 года решение будет действовать в течение одного года и касается следующего:

все неуплаченные таможенные пошлины в соответствии с Разделом IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ). Это касается двух категорий товаров: фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и переработанных сельскохозяйственных продуктов, на которые распространяются тарифные квоты;

взыскание антидемпинговых пошлин на импортные товары происхождением из Украины по состоянию на дату вступления в силу настоящего Регламента;

применение единых правил импорта (защитных мер) в отношении импорта, происходящего из Украины.

"Теперь, когда Регламент принят, он будет подписан представителями Совета (ЕС) и Европейского парламента и опубликован в Официальном журнале до вступления в силу 6 июня", - говорится в заявлении.Как известно, в апреле в Европарламенте поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной на год.