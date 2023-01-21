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ЕС готовит десятый пакет санкций против РФ
21.01.2023 14:26 Алина Груднева

ЕС готовит десятый пакет санкций против РФ

Евросоюз к годовщине полномасштабного вторжения в Украину готовит десятый пакет санкций против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

"Следующий пакет будет готов примерно к первой трагической годовщине вторжения. Пока рано говорить о конкретике, мы только что ввели девятый пакет", - сообщили дипломаты.

Девятый пакет санкций был введен в декабре. Его инициировали в качестве ответа на ракетные обстрелы по гражданским объектам.

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