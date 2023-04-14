



Emirates открывает третий ежедневный рейс Тель-Авив – Дубай

Менее чем через год после открытия маршрута Дубай – Тель-Авив авиакомпания Emirates из ОАЭ добавляет третий ежедневный рейс с 1 мая. Высокий спрос на поездки в Израиль и из Израиля увеличит общее количество еженедельных рейсов авиакомпании, обслуживающих Тель-Авив, до 21.



Третий ежедневный рейс Emirates в Тель-Авив будет выполняться на Boeing 777-300ER с 360 местами. Новый рейс EK 935 будет вылетать из Дубая в 19:30 и прибывать в Тель-Авив в 22:00. Обратный рейс EK 936 вылетает из Тель-Авива в 23:55 и прибывает в Дубай в 4:05 утра следующего дня. Текущие два ежедневных рейса Эмирейтс из Тель-Авива отправляются в 12:45 и 19:35.



Emirates заявляет, что дополнительная частота обеспечит большую гибкость для стыковочных рейсов для пассажиров, путешествующих в Австралию, Филиппины, Вьетнам, Бразилию, ОАЭ, Японию и Южную Африку и обратно в дополнение к 18 пунктам авиакомпании в Северной и Южной Америке.

С июня 2022 года более 180 000 пассажиров совершили рейсы между Дубаем и Тель-Авивом на самолетах авиакомпании.



Emirates также предлагает дополнительные четыре-пять ежедневных рейсов между Дубаем и Тель-Авивом на своем авиаперевозчике flyDubai, который выполняет рейсы между ОАЭ и Израилем с ноября 2020 года. Конкуренция на маршруте Тель-Авив — Дубай жесткая: El Al, Israir и Arkia также летают по этому маршруту. Кроме того, между Тель-Авивом и Абу-Даби летают авиакомпании El Al, Etihad и Wizz Air.



Третий ежедневный рейс авиакомпании между Дубаем и Тель-Авивом также предложит бизнесу дополнительные 20 тонн груза на каждом рейсе через Emirates SkyCargo, помогая перевозить израильские экспортные товары, такие как фрукты и овощи, фармацевтические препараты, промышленное оборудование и электронику, металлы и другие товары в ОАЭ и на международные рынки.