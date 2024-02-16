



Экономика Великобритании впала в рецессию после того, как люди сократили расходы

Люди стали меньше тратить, забастовки врачей и снижение посещаемости школ привели Великобританию к рецессии в конце прошлого года, свидетельствуют официальные данные.



В период с октября по декабрь экономика сократилась на 0,3% больше, чем ожидалось, после того, как она уже сократилась в период с июля по сентябрь.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Рецессия в Великобритании наступает, если экономика не растет в течение двух кварталов подряд.

Цифры вызывают вопросы о том, выполнил ли Риши Сунак данное им в январе прошлого года обещание развивать экономику.



Несмотря на неоднократные просьбы, правительство так и не сообщило публично, какой показатель следует использовать для оценки выполнения обещания премьер-министра.



В некоторых частных брифингах для журналистов источники говорили, что это будет рост экономики в период с октября по декабрь по сравнению с предыдущими тремя месяцами.



Но если исходить из этого показателя, то обещание Сунака не было выполнено, поскольку с июля по сентябрь экономика Великобритании сократилась на 0,1%.



За весь 2023 год экономика Великобритании выросла на 0,1 %.



Тем не менее, если не учитывать годы Ковида, этот показатель годового роста является самым слабым с 2009 года, когда Великобритания и другие крупные экономики переживали последствия мирового финансового кризиса, когда банковское кредитование практически остановилось.

