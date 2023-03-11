



Эффективное решение: в России хотят строить деревянные девятиэтажки

На территории Российской Федерации могут появиться девятиэтажные дома из дерева. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе парламентского диалога в Совете Федерации, пишет российское агентство "Интерфакс".



"Сегодня у нас в экспертизе России находится документация уже на девятиэтажные объекты, которые, возможно, будут строить", – цитируют журналисты чиновника.



Файзуллин утверждает, что сейчас идет разработка нормативной базы для реализации такого проекта. По его словам, работа будет завершена в течение 2023 года.



По данным "Известий", правительство рассматривает возможность переселения обитателей аварийных домов в деревянные многоэтажки. Для стимуляции переезда в подобные постройки власти могут ввести на них льготную ипотеку.



В августе прошлого года в издании также сообщили , что первое деревянное многоквартирное здание в РФ построили в 2014 году в Тверской области. В 2022 году россияне также завершили строительство четырехэтажных деревянных домов в Волгоградской области, получивших название ЖК "Соколики".



О том, что россиян следует переселить из аварийных домов в деревянные, также заявил президент Владимир Путин.



"Для целого ряда регионов, для многих наших граждан это может стать действительно удобным, эффективным решением", – сказал он на совещании по развитию лесопромышленного комплекса.



По данным реестра, на территории России насчитывается около 80 тысяч аварийных домов, в которых проживает 1,4 миллиона человек. В Карелии ситуация считается самой сложной – там почти 4900 построек в аварийном состоянии.