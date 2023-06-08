



Доходы государственного бюджета Израиля уменьшились на 11%



Совокупный дефицит государственного бюджета за прошедший год составляет около 10,7 млрд. шекелей, согласно предварительной оценке главного бухгалтера минфина, опубликованной сегодня (четверг). Это дефицит в размере 0,6% ВВП.



Из данных за май следует, что расходы государства составили около 40,9 млрд. шекелей (рост примерно на 6,8% по сравнению с маем 2022 года), в то время как доходы составили около 36,4 млрд. шекелей. Таким образом, ежемесячный дефицит только в мае составил около 4,4 млрд. шекелей.



В мае произошло сокращение государственных доходов на 10% по сравнению с маем прошлого года. За период с января по май налоговые поступления сократились на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (184,1 млрд. шекелей против 193,9 млрд. шекелей). Снижение поступлений от прямых налогов связано с уменьшением всех статей доходов, но в основном доходов от налогов на недвижимость и увеличением возврата налогов. Снижение поступлений от косвенных налогов частично объясняется снижением активности на рынке недвижимости.