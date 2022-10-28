



Добыча газа у берегов Газы: в ПА опровергли участие Израиля

В Палестинской автономии опровергли существование соглашения между ПА, Израилем и Египтом по добыче газа на месторождении, расположенном у побережья Газы.



Председатель Палестинского управления по энергетике и природным ресурсам (PENRA) Зафер Мильхем заявил, что "по этому поводу нет подписанного соглашения", сообщает Middle East Monitor.



Он подчеркнул, что Израиль не имеет "никакого отношения" к газовому проекту.



"Египетская сделка ограничивается только разработкой газового месторождения", - сказал он.



В то же время Мильхем отметил, что за разработкой последует "еще одно соглашение, которое еще предстоит согласовать".