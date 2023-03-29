



Disney уволит 7000 сотрудников

В понедельник генеральный директор Disney Боб Айгер заявил, что его компания начнет увольнять сотрудников, начиная с этой недели. Ожидается, что компания уволит около 7000 сотрудников, сообщает CNN.



Сокращение рабочих мест в Disney является частью инициативы по сокращению расходов, которая направлена на оптимизацию операций компании.

В служебной записке для сотрудников генеральный директор компании пояснил, что увольнения будут проходить в три этапа.



Первый этап начнется на этой неделе, и вскоре руководители начнут сообщать об этом сокращенным сотрудникам.



По словам Айгера, уже в апреле состоится второй, более масштабный этап увольнений, в ходе которого будут уволены несколько тысяч сотрудников.

После него будет третий этап, который должен пройти до начала лета. Все для того, чтобы добиться запланированной компанией цели сокращения: сокращение 7000 рабочих мест.



"Трудная реальность – сокращение многих коллег и друзей из Disney – это не то, к чему мы относимся легкомысленно", – сказал Айгер.



Айгер добавил, что главной целью Disney все же остается "продолжать снабжать развлечениями зрителей".



"В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы Disney могла продолжать снабжать развлечениями зрителей по всему миру - сейчас и в будущем", - отметил генеральный директор.

