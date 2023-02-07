



Dell сократит около 6 650 сотрудников после падения продаж ПК

Компания Dell Technologies Inc., столкнувшаяся с резким падением спроса на персональные компьютеры, сократит около 6 650 рабочих мест, став еще одной технологической компанией, объявившей об увольнении тысяч сотрудников.



Сокращения составляют около 5% от общего числа сотрудников Dell.



После бума на ПК в эпоху разгара пандемии, Dell и другие производители оборудования столкнулись с падением спроса. По предварительным данным, поставки персональных компьютеров резко упали в четвертом квартале 2022 года, причем среди крупных компаний наибольший спад наблюдался у Dell - 37% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Dell получает около 55% своего дохода от продаж ПК.



После сокращения численность персонала компании Dell, станет самой низкой за последние шесть лет.



В 2022 году технологический сектор объявил о сокращении 97 171 сотрудников, что на 649% больше, чем в предыдущем году