



Дефицит бюджета Израиля вырос вдвое

Дефицит бюджета Израиля удвоился до 0,6% ВВП на конец мая 2023 года, составив 10,7 миллиардов шекелей за последние 12 месяцев, сообщает Главное бухгалтерское управление Министерства финансов. Только в мае дефицит бюджета составил 4,4 миллиардов шекелей по сравнению с профицитом бюджета в размере 1,3 миллиардов шекелей в мае 2022 года. Профицит бюджета с начала 2023 года сократился до всего 13 миллиардов шекелей.



Дефицит бюджета Израиля увеличился до 0,3% ВВП, или 4,9 миллиардов шекелей, за 12 месяцев, закончившихся в апреле 2023 года, по сравнению с 0,01% за 12 месяцев, закончившихся в марте 2023 года.



Доходы государства за первые пять месяцев 2023 года упали на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, когда доходы были особенно высокими. В то же время государственные расходы выросли на 8,7%, так что дефицит был создан как за счет падения доходов, так и за счет роста расходов. Тенденция ухудшилась в мае по сравнению с апрелем, когда доходы упали на 3,2%, а расходы выросли на 6,9%.



Помимо роста расходов, министерство финансов поясняет, что утверждение бюджета в прошлом месяце “позволит увеличить бюджет в 2023 году по сравнению с предыдущим бюджетом более чем на 25 млрд шекелей, что уже выражается в росте расходов в мае”.



Сбор налогов в мае 2023 года составил 34,1 миллиарда шекелей по сравнению с 37,3 миллиардов шекелей в мае 2022 года. Доходы налогового органа упали на 10%, прямые налоги упали на 11%, а косвенные налоги упали на 9%.



Доходы государства от налога на недвижимость отразили проблемы на рынке. Доходы от этого сектора составили 1,3 миллиарда шекелей в мае 2023 года, что на 52% меньше, чем в мае 2022 года. Сбор налогов на улучшения упал на 42%, а налог на покупку недвижимости упал на 57% по сравнению с маем прошлого года.