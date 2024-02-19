



Currys отклонил предложение Elliott о поглощении за 700 млн фунтов стерлингов

Ритейлер электротоваров Currys отклонил предложение о поглощении от американской инвестиционной компании Elliott.

Компания Currys, которая управляет более чем 800 магазинами по всему миру и насчитывает 28 000 сотрудников, заявила, что предложение оценивает ее бизнес примерно в 700 миллионов фунтов стерлингов.



Но предложение "значительно недооценило" компанию, заявили в Currys.



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Elliott имеет репутацию инвестора-активиста, что означает, что он преследует компании, чтобы захватить их и изменить методы управления ими.



В 2018 году она купила британскую сеть книжных магазинов Waterstones за нераскрытую сумму.



Эллиотт заявил, что в настоящее время рассматривает вопрос о том, делать или не делать официальное предложение о покупке Currys, и в соответствии с британскими правилами поглощения у него есть время до 16 марта, чтобы принять решение.

