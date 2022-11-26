



Черная пятница 2022: сколько потратили израильтяне

Данные автоматической банковской системы Израиля, которая управляет национальной системой кредитных платежей, показывают, что с 8:00 до 15:00 в Черную пятницу израильтяне оплачивали товары и услуги на общую сумму более 890 миллионов шекелей.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Это на 19,5% больше, чем в прошлом году, 26 ноября 2021 года, когда были зарегистрированы расходы по кредитным картам на сумму 745 миллионов шекелей.



В Черную пятницу два года назад, 27 ноября 2020 года, расходы составили 615 миллионов шекелей.



Отмечается, что самым загруженным в эту Черную пятницу было время 12:18 - в течение минуты было зарегистрировано более 14 200 транзакций.