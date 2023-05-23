



Чехи подписали соглашение о ликвидации зависимости от российской нефти

Чешская государственная энергетическая компания Mero заявила 23 мая, что она подписала соглашение о том, чтобы положить конец зависимости страны от российской нефти, более чем через год после вторжения Москвы в Украину.



Mero профинансирует расширение Трансальпийского нефтепровода (TAL) стоимостью 73 миллиона долларов, по которому нефть доставляется из итальянского порта Триест в Центральную Европу. Мощности TAL в Чехии теперь удвоятся до 8 млн тонн нефти в год, начиная с 2025 года.



"Эта сделка — наше будущее. Она отделит нас от России спустя долгие 60 лет и поможет нам добиться независимости, свободы и суверенитета в энергоснабжении", - заявил журналистам генеральный директор Mero Ярослав Пантучек.