



Цены на нефть упали на 40%

Издание Business Portal сообщает о том, что мировые цены на нефть сократились более чем на 40% по сравнению с пиком - 130 долларов за баррель, который был достигнут в марте, после начала российского вторжения в Украину.



После скачка цен на нефть резко пошли вверх цены на электричество, отопление и бензин.



Причиной падения цен стали, среди прочего, страхи экономической рецессии и разворачивающаяся инфляционная спираль. В Китае из-за кризиса недвижимости и снижения производства также снижается и спрос, а с ним и цены на нефть.



Одновременно растет цена доллара - она достигла пика за последние два десятилетия. В дополнение к этому, Россия, вопреки ожиданиям, не сократила экспорт нефти. Нехватка нефти на рынке оказалась менее острой, чем ожидалось.



Также выяснилось, что запасы нефти у развитых стран - куда больше, чем предполагалось. У США запасов нефти хватит на 5 лет и они готовы выкинуть на рынок до 430 миллионов баррелей в случае, если это потребуется. В Европе - 448 миллионов баррелей запасов.