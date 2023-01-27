



Цены на энергоносители в Израиле самые высокие за девять лет

Согласно новым данным, опубликованным на прошлой неделе, цены на энергоносители в Израиле являются самыми высокими за девять лет, начиная с ноября 2014 года.



Цены на энергоносители в прошлом месяце подскочили в среднем на 6% в результате повышения цен на электроэнергию на 8,2%, отмены акцизной скидки на бензин, а также роста курса доллара на 2,5%, сообщает Jerusalem Post.



С начала 2022 года цены выросли на 20%.



Отмечается, что расходы домохозяйств в Израиле на электричество, топливо и газ для приготовления пищи выросли за последний год на 200 шекелей в месяц и составляют в среднем 1910 шекелей в месяц.



Затраты на энергию привели к дополнительным расходам в размере 6,5 миллиардов шекелей для всех израильских домохозяйств. Еще одна разочаровывающая цифра заключается в том, что 50% расходов на энергию приходится на налоги.

