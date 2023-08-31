



Цены на бензин в Израиле вырастут с 1 сентября

Максимальная цена на неэтилированный бензин с октановым числом 95, контролируемая государством, на заправках самообслуживания в Израиле поднимется в полночь четверга, 1 сентября 2022 года, на 0,08 шекеля до 6,94 шекеля за литр. Плата за обслуживание насосов в размере 0,21 шекеля останется неизменной.



Министр финансов Бецалель Смотрич подписал приказ о снижении акцизного налога на топливо с 0,89 шекеля до 1,00 шекеля с 1 сентября. Однако это снижение не компенсирует полностью рост цен на бензин, который вызван ослаблением шекеля и ростом цен на нефть на мировых рынках.



По оценкам, Министерство финансов потеряет 267 миллионов шекелей государственных доходов в следующем месяце из-за сокращения акциза, а потеря государственных доходов за последние 18 месяцев из-за “временного” снижения акцизов на топливо составит 2,9 миллиардов шекелей.

