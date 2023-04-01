



BYD обогнал Tesla, увеличив прибыль более чем в пять раз

Прибыль китайского автопроизводителя BYD увеличилась более чем в 5 раз в прошлом году после того, как ему удалось продать рекордное количество электромобилей и вступить в конкурентную борьбу с Tesla за долю на рынке, пишет Bloomberg.



Чистая прибыль BYD выросла на 446% до 2,4 миллиардов долларов.



В 2022 году BYD продала 1,86 миллион электрических и гибридных авто, что больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. Для сравнения – Tesla поставила 1,31 миллионов электромобилей.



Также BYD прекратила производство автомобилей, полностью работающих на ископаемом топливе.

Компанию в продвижении за границу, в том числе в Норвегию, Данию, Великобританию, Таиланд и Австралию, поддерживает Уоррен Баффет.