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BYD обогнал Tesla, увеличив прибыль более чем в пять раз
01.04.2023 06:27 Наталья Богинская

BYD обогнал Tesla, увеличив прибыль более чем в пять раз

Прибыль китайского автопроизводителя BYD увеличилась более чем в 5 раз в прошлом году после того, как ему удалось продать рекордное количество электромобилей и вступить в конкурентную борьбу с Tesla за долю на рынке, пишет Bloomberg.

Чистая прибыль BYD выросла на 446% до 2,4 миллиардов долларов.

В 2022 году BYD продала 1,86 миллион электрических и гибридных авто, что больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. Для сравнения – Tesla поставила 1,31 миллионов электромобилей. 

Также BYD прекратила производство автомобилей, полностью работающих на ископаемом топливе.
Компанию в продвижении за границу, в том числе в Норвегию, Данию, Великобританию, Таиланд и Австралию, поддерживает Уоррен Баффет.

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