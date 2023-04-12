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Британия ввела санкции в отношении пособников Абрамовича и Усманова
12.04.2023 17:58 Алина Груднева

Британия ввела санкции в отношении пособников Абрамовича и Усманова

Великобритания ввела санкции против компаний и физлиц, имеющих финансовые связи с олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.

По данным британского внешнеполитического ведомства, под ограничения попадут все, кто так или иначе помогал олигархам обходить введенные из-за войны в Украине санкции.

Уточняется, что Абрамович и Усманов использовали финансовых посредников, оффшорные трасты и членов семей для защиты своего состояния и ведения бизнеса в Соединенном Королевстве. После введения санкций в 2022 году у олигархов были заморожены активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов.

"Мы продолжим отрезать их от активов, которые, как они думали, были успешно скрыты. Вместе с нашими международными партнерами Британия продолжит борьбу с теми, кто поддерживает войну. Мы не остановимся, пока Путин не остановится", – пояснил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Под санкции, в частности, попали Деметрис Иоаннидес и Христодулос Василиадис. В МИД их назвали "кипрскими профессиональными пособниками" олигархов. Кроме того, санкции введены в отношении компаний USM, Curzon Square и Hanley Limited и нескольких членов семей Абрамовича и Усманова.

 

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