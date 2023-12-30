



Boeing призывает проверить 737 Max на предмет возможного ослабления болта

Компания Boeing призывает авиакомпании проверить свои самолеты 737 Max на предмет возможного ослабления болта в системе управления рулями.



Производитель самолетов призвал к проверкам после того, как один из международных операторов обнаружил болт с отсутствующей гайкой, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).



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Руль самолета используется для управления самолетом в полете.

