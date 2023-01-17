



BMW планирует крупные инвестиции в Мексику

Немецкий автопроизводитель BMW планирует новые крупные инвестиции в центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, где у компании уже есть завод, заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.



По предварительной информации, BMW инвестирует 866,64 млн долларов в Сан-Луис-Потоси, не уточнив, на что пойдут инвестиции.



Компания BMW, имеющая три завода в Латинской Америке, открыла предприятие в Сан-Луис-Потоси, стоимость которого оценивается в $1 млрд, в 2019 году. В настоящее время здесь производятся модели 3 Series, 2 Series Coupe и M2.