



Binance остановила торговлю долларами на своей бирже в США

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что прекращает сотрудничество с американским отделением компании, после того как на этой неделе SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) подала на них в суд.



Американская криптовалютная биржа Binance заявила, что больше не позволит клиентам торговать на своей платформе долларами США. Этот шаг является серьезным ударом для Binance.US, американского подразделения крупнейшей в мире криптобиржи. Одной из основных функций обмена является возможность пользователям конвертировать свои традиционные деньги в цифровые валюты, такие как биткойн. Binance больше не сможет предлагать эту услугу в США.



В сообщении для клиентов Binance.US заявила, что "принимает необходимые меры в связи с переходом на биржу только для криптовалют".



SEC подала в суд на Binance в понедельник, обвинив компанию и ее исполнительного директора Чанпена Чжао в неправильном обращении со средствами клиентов и лжи регуляторам. В отдельной заявке SEC обратилась к федеральному судье в Вашингтоне с просьбой заморозить активы, связанные с американскими клиентами Binance, ссылаясь на годы неправомерного поведения.



В своем сообщении клиентам Binance.US заявил, что столкнулся с "чрезвычайно агрессивной и устрашающей тактикой" SEC. Компания заявила, что приостанавливает депозиты в долларах США и призвала пользователей снять все доллары, которые они хранили на бирже, до вторника.