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Безработица в Израиле за шесть месяцев выросла на 1,2%
14.11.2022 16:55 Евгения Маркова

Безработица в Израиле за шесть месяцев выросла на 1,2%

Данные по безработице за октябрь, опубликованные сегодня Центральным статистическим бюро, вызывают тревогу. Доля безработных в составе рабочей силы выросла с 3,9% в сентябре до 4,3% в октябре. Но мало того, что люди стали безработными: некоторые перестали искать работу, что привело к снижению доли населения в составе рабочей силы с 61,2% до 60,3%.

Похоже, что толчок, который рынок труда получил от отмены ограничений Covid-19, заканчивается. Уровень безработицы достиг минимума в 3,1% в апреле 2022 года и с тех пор продолжает расти. Уровень безработицы в 4% по-прежнему считается низким. Тем не менее, тот факт, что уровень безработицы вырос на 1,2% за шесть месяцев, может свидетельствовать о замедлении темпов роста занятости населения по сравнению с периодом непосредственно после пандемии. Рост процентных ставок может также сжимать рынок труда.
 

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