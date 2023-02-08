



Bentley и Porsche отзывают сотни автомобилей из-за пожарной опасности

Автомобили могут вспыхнуть из-за дефекта внешнего насоса охлаждающей жидкости системы климат-контроля. Устранение неисправностей будет произведено за счет автопроизводителей. Porsche отзывает 24 467 автомобилей модели Panamera из-за риска возгорания. У 650 экземпляров Bentley Continental GT и GTC обнаружили схожий дефект. Об этом сообщили на сайте Car and Driver.



На некоторых Porsche Panamera 2017-2022 годов выпуска установлен внешний насос охлаждающей жидкости с дефектом, который может привести к возгоранию. Компания решила отозвать 24 467 автомобилей, чтобы исправить эту проблему. В заявлении Национального управления безопасности дорожного движения от Porsche говорится, что дефект проявляет себя после попадания влаги во внешний насос охлаждающей жидкости системы климат-контроля. Это может привести к короткому замыканию и тепловому повреждению.



В Porsche отметили, что этот дефект зафиксирован не на всех экземплярах Panamera. Однако его нужно исправить во избежание катастрофических инцидентов. Под отзыв попадут разные версии Porsche Panamera, в том числе модификации GTS и Turbo. По словам компании, автомобили с дефектом будут отремонтированы в дилерских центрах бесплатно.



В Bentley заявили об аналогичной проблеме на моделях Continental GT и GTC 2020 года выпуска. В компании отметили, что полное решение проблемы до сих пор исследуется. Владельцы автомобилей Bentley и Porsche будут уведомлены об отзыве в марте. Пока они могут проверить сайт отзывов NHTSA, чтобы узнать, не коснется ли кампания их авто.