



Банк Израиля обдумывает повышение ставки из-за девальвации шекеля

Валютный комитет Банка Израиля соберется 4 сентября, чтобы решить, стоит ли снова повышать процентную ставку. Банка ранее прогнозировал, что в этом году произойдет еще одно повышение на 0,25%, а процентная ставка к концу 2023 года составит 5%, что станет самым высоким уровнем с 2007 года.



Инфляция в Израиле в настоящее время падает и составляет 3,3%, рынок труда с очень низким уровнем безработицы, на уровне, который был накануне пандемии Ковида. Это является одним из факторов, способствующих росту инфляции. Еще одним важным фактором является шекель, который резко ослаб на прошлой неделе и впервые с марта 2020 года превысил порог в 3,80 за доллар. Более слабый шекель увеличивает цены на импортные товары.



Главный экономист Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем отмечает, что волатильность шекеля в последнее время усилилась и с начала августа шекель обесценился на 4%.



“Шекель значительно обесценивается по отношению к доллару. Чрезмерная девальвация оценивается как минимум в 10%. Таким образом, валюта является инфляционным фактором”, – говорит он. “Экономические последствия судебной реформы и безопасности уникальны для нашей экономики и требуют большой осторожности со стороны Банка Израиля. Предстоящий месяц полон событий, которые могут значительно увеличить волатильность шекеля”.



Главный экономист Psagot Ори Гринфельд ожидает, что в Израиле “эффект от повышения процентных ставок будет более выраженным в ближайшие месяцы”. Он считает, что только после того, как ФРС США изменит свою политику, Банк Израиля примет аналогичную риторику.