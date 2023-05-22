



Ассоциация производителей: с гуляниями правительства за счет граждан покончено



Ассоциация производителей Израиля выступила с заявлением в ответ на решение Министерства экономики и промышленности потребовать от 15 компаний, работающих на рынке продуктов питания, раскрыть свои финансовые отчеты.



"Самой властной монополией в Израиле является правительство, которое стало причиной роста стоимости жизни и необычайно высоких цен на ведение бизнеса по сравнению со всеми другими странами мира. Именно правительство вызвало и продолжает вызывать рост цен на квартиры, машины, бензин, электричество, воду, муниципальный налог и многое другое, что влияет на доступные доходы людей, а также вызывает рост цен на товары и услуги. Общество сыто обещаниями и хорошо знает, что именно правительство эксплуатирует его, устанавливая необоснованные налоги на автомобили, бензин, землю, квартиры [и] муниципальный налог, а с другой стороны, расточительно контролирует государственный бюджет. Нападки на бизнес-сектор - это не более чем легкий способ уклониться от огня протеста против высокой стоимости жизни. С вечеринкой правительства за счет граждан покончено", - говорится в заявлении.