



Apple просит апелляционный суд США отменить запрет на импорт Apple Watch

Apple обратилась в апелляционный суд США с просьбой отменить решение американского торгового трибунала о запрете импорта некоторых часов Apple Watch в рамках патентного спора с компанией Masimo, по поводу технологии медицинского мониторинга.



Apple заявила Федеральному окружному апелляционному суду США, что решение Комиссии по международной торговле США было основано на "ряде дефектных по существу патентных постановлений" и что Masimo не смогла доказать, что вложила средства в производство конкурирующих американских продуктов, которые бы оправдали это постановление.



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Компания Masimo, обвинила Apple в том, что она наняла ее сотрудников и украла ее технологию пульсоксиметрии после обсуждения потенциального сотрудничества. Apple впервые представила пульсоксиметрию в своих часах Apple Watches серии 6 в 2020 году.

26 декабря Masimo убедила ITC заблокировать импорт последних версий смарт-часов Apple Series 9 и Ultra 2, обнаружив, что их технология считывания уровня кислорода в крови нарушает патенты Masimo.



Apple временно возобновила продажи часов на следующий день после того, как убедила Федеральный суд приостановить запрет. Апелляционный суд восстановил запрет в январе, что заставило Apple убрать функцию пульсоксиметрии из часов, продаваемых во время апелляции, которая, по словам Apple, может продлиться не менее года.



Таможенная и пограничная служба США в январе вынесла отдельное решение о том, что обновленные версии часов не нарушают прав компании Masimo и не подпадают под запрет. Masimo заявила в судебном заявлении, что часы "окончательно не содержат функции пульсоксиметрии".



В пятницу Apple заявила Федеральному окружному суду, что запрет не может быть в силе, потому что носимые устройства Masimo, на которые распространяются патенты, были "чисто гипотетическими", когда она подала жалобу в ITC в 2021 году.

Технологический гигант также утверждал, что патенты Masimo недействительны и что его часы не нарушают их.

