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Apple инвестировала в новый музыкальный стартап Gamma
09.03.2023 18:20 Евгения Маркова

Apple инвестировала в новый музыкальный стартап Gamma

Apple инвестировала в музыкальный стартап, запущенный одним из ее бывших руководителей.

Компания под названием Gamma является детищем бывшего глобального креативного директора Apple Music Ларри Джексона и ветерана музыкальной индустрии Айка Юссефа. Она позиционирует себя как альтернатива традиционным звукозаписывающим лейблам.

Gamma планирует поддерживать создание контента - будь то музыка, видео или подкасты, и обеспечивать распространение аудио и видео через Vydia, компанию, которую она приобрела в декабре 2022 года.

По словам представителей Gamma, первые проекты будут включать работу со Снуп Доггом и его каталогом Death Row, Риком Россом и Наоми Кэмпбелл.

Компания также планирует сотрудничать с компанией Eldridge Тодда Боэли, которая является одним из ее основных спонсоров. Независимая студия A24 также входит в число инвесторов стартапа. 

Компания Gamma располагает капиталом в размере около $1 млрд.

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