



Apple инвестировала в новый музыкальный стартап Gamma

Apple инвестировала в музыкальный стартап, запущенный одним из ее бывших руководителей.



Компания под названием Gamma является детищем бывшего глобального креативного директора Apple Music Ларри Джексона и ветерана музыкальной индустрии Айка Юссефа. Она позиционирует себя как альтернатива традиционным звукозаписывающим лейблам.



Gamma планирует поддерживать создание контента - будь то музыка, видео или подкасты, и обеспечивать распространение аудио и видео через Vydia, компанию, которую она приобрела в декабре 2022 года.



По словам представителей Gamma, первые проекты будут включать работу со Снуп Доггом и его каталогом Death Row, Риком Россом и Наоми Кэмпбелл.



Компания также планирует сотрудничать с компанией Eldridge Тодда Боэли, которая является одним из ее основных спонсоров. Независимая студия A24 также входит в число инвесторов стартапа.



Компания Gamma располагает капиталом в размере около $1 млрд.