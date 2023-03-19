



Американские авиакомпании просят запретить конкурентам летать в США через Россию

Американские авиакомпании обратились в Конгресс и Белый дом с просьбой запретить иностранным перевозчикам, летающим в США, выполнять такие полеты через территорию России. Об этом пишет The New York Times.



Из-за введенного Москвой запрета для авиакомпаний из США летать над Россией они были вынуждены перестроить свои маршруты в Азию в обход территории РФ, что привело к увеличению времени полетов и расхода топлива. Компании из Китая, Индии или Ближнего Востока с такими ограничениями не сталкиваются, из-за чего могут предлагать своим клиентам гораздо более низкие цены на билеты.



За год американские авиакомпании из-за этого потеряли долю рынка, оцениваемую в два миллиарда долларов.



Как пишет NYT, Министерство транспорта США уже подготовил проект приказа о запрете летать в Соединенные Штаты через Россию для китайских авиакомпаний.



Россия запретила американским и европейским авиаперевозчикам полеты в своем воздушном пространстве в ответ на запрет российским авиакомпаниям летать в Европу и в США, введенный в первые дни после вторжения РФ в Украину. В общей сложности РФ закрыла небо для самолетов 36 стран.