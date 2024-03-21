



Акции владельца Gucci обвались из-за сокращения уровня продаж

Французская группа Kering SA, владеющая Gucci, потеряла за день 7,6 миллиардов долларов.



По данным Bloomberg, после объявления о падении продаж на 20% в первом квартале 2024 года, акции компании рухнули на 15%.



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Уточняется, что продажи бренда Gucci резко сократились в Китае и Азиатско-тихоокеанском регионе.



В прошлом году доходы фирмы от этого региона составляли 35% от прибыли Kering, которая также владеет такими брендами, как YvesSaintLaurent и Balenciaga.