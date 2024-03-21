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Акции владельца Gucci обвались из-за сокращения уровня продаж
21.03.2024 03:34 Алина Груднева

Акции владельца Gucci обвались из-за сокращения уровня продаж

Французская группа Kering SA, владеющая Gucci, потеряла за день 7,6 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, после объявления о падении продаж на 20% в первом квартале 2024 года, акции компании рухнули на 15%.

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Уточняется, что продажи бренда Gucci резко сократились в Китае и Азиатско-тихоокеанском регионе. 

В прошлом году доходы фирмы от этого региона составляли 35% от прибыли Kering, которая также владеет такими брендами, как YvesSaintLaurent и Balenciaga.

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