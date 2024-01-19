



Akasa Air купит 150 самолетов Boeing 737 MAX

Компания Akasa Air заказала 150 узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 MAX. С помощью этого заказа бюджетная авиакомпания намерена расширить свое присутствие на внутреннем и международном рынках, используя преимущества бурно развивающейся авиационной промышленности Индии.



Для компании Boeing заказ Akasa Air стал первой значительной сделкой в рамках программы реактивных самолетов 737 MAX после недавнего инцидента с разрывом панели в воздухе, потрясшего мир авиации.



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Компания Akasa заказала 150 самолетов, состоящих из двух моделей Boeing - 737 MAX 10 и 737 MAX 8-200. Она не заказала спорную версию MAX 9, которая была снята с производства после авиакатастрофы Alaska Airlines, сообщает India Today.



Винай Дубе, соучредитель и генеральный директор Akasa Air, сказал: "Этот большой и исторический заказ самолетов ставит Akasa на путь становления одной из 30 ведущих авиакомпаний мира к концу этого десятилетия".



Решение Akasa Air разместить новый заказ на значительное количество самолетов Boeing 737 MAX соответствует глобальной тенденции подготовки авиакомпаний к возрождению авиаперевозок. Akasa заявила, что это единственная в истории индийская авиакомпания, заказавшая более 200 самолетов в течение 17 месяцев с момента начала работы.

