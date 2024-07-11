



Африка: Новая железнодорожная линия в 1700 км и глубоководный порт

Мозамбик, Зимбабве и Ботсвана объединили усилия для модернизации железнодорожной линии, связывающей три страны, и строительства новой линии и глубоководного порта.



Эти проекты, как сообщила 11 июля газета New Zimbabwe, должны поднять экономику соседних южноафриканских стран и укрепить интеграцию региона.



Планируется построить порт в Техобанине на побережье Индийского океана в Мозамбике и новую линию, которая протянется на 1700 км в Ботсвану через Зимбабве. Оба проекта предназначены для транспортировки угля из Ботсваны в Техобанин на экспорт.



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"Предложение о строительстве линии было выдвинуто уже давно", - сказал посол Зимбабве в Мозамбике Виктор Матемаданда.



"На самом деле, идея состоит в том, чтобы связать регион через Зимбабве. Как вы знаете, железные дороги Зимбабве и Ботсваны были связаны и работали вместе в прошлом. Такая же договоренность существовала между Мозамбиком и Зимбабве".



New Zimbabwe пишет, что планы по развитию порта и железнодорожного сообщения были выдвинуты несколько лет назад, но "ожидается, что они будут завершены в рамках трехстороннего соглашения, подписанного на этой неделе".

