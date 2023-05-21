



280 экономистов предупреждают, что бюджет нанесет ущерб экономике Израиля

В письме, подписанном 280 высокопоставленными экономистами Израиля, выражается несогласие с государственным бюджетом, который будет представлен в Кнессет на этой неделе и включает значительное увеличение финансирования ультраортодоксального сектора.



“Мы, преподаватели экономики и менеджмента, поддерживаем предостережения, высказанные чиновниками Министерства финансов, и предупреждаем, что перевод средств в рамках коалиционных соглашений, как это отражено в предстоящем бюджете, приведет к значительный и долгосрочный ущерб экономике Израиля и его будущему как процветающей страны. Это связано с беспрецедентным увеличением выделения ресурсов учебным заведениям харедим, не зависящим от официального надзора и полного профильного обучения”, – написали экономисты после того, как правительство увеличило фонды коалиции до 13,6 миллиарда шекелей.



Под письмом подписались бывший генеральный директор Министерства финансов профессор Ави Бен-Бассат, бывший заместитель управляющего Банка Израиля профессор Авиа Спивак, профессор Эйтан Шешински и бывший председатель Национального экономического совета профессор Юджин Кандель.

Согласно мнению авторов письма, эти меры лишат обучающихся детей харедим возможности приобрести основные навыки, необходимые для их интеграции на рынке труда в странах с развитой экономикой, и снизят стимулы харедимских выпускников интегрироваться в этот рынок.



“К сожалению, израильское правительство выбирает меры, которые усугубляют проблему и подталкивают будущее экономики Израиля в сторону стран третьего мира. Израильское правительство должно одуматься и пересмотреть выделение коалиции средств, которые в долгосрочной перспективе превратят Израиль из прогрессивной и процветающей страны в отсталую, где у значительной части населения отсутствуют базовые навыки для жизни в 21 веке", – утверждают эксперты.



По данным экономистов, “уже сегодня почти 25% детей дошкольного возраста рождаются в семьях харедим, и ожидается, что к 2050 году эта доля удвоится. Правительство должно значительно модернизировать израильскую систему образования в целом, включая систему обучения харедим”.



Сегодняшнее письмо последовало за предупреждением на прошлой неделе по тому же вопросу об образовании харедим , сделанным тремя высокопоставленными чиновниками Министерства финансов – главой бюджетного отдела Йогевом Градусом, главным экономистом Широй Гринберг и юрисконсультом Аси Мессингом.