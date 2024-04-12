



Золотая чаша стоимостью 65 000 $ украдена из универмага в Токио

В четверг из токийского универмага была украдена чаша из чистого золота стоимостью около 10 миллионов иен (65 000 долларов США), и полиция разыскивает мужчину, которого засняли на камеру, когда он похищал этот предмет, сообщают местные СМИ.



Сотрудник магазина заметил пропажу чаши с витрины около полудня на выставке золота в торговом центре Nihombashi

Takashimaya в Токио и сообщил об этом в полицию примерно через 15 минут, сообщает Kyodo News со ссылкой на столичное управление полиции.



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Чаша была выставлена под прозрачным пластиковым футляром без замка, говорится в сообщении.



Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина в возрасте от 20 до 30 лет снял чашу и положил ее в рюкзак примерно в 11:40 утра по местному времени. По данным полиции, он был в очках и в толстовке.

