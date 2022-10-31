Новости » Происшествия
Жуткое ДТП на шоссе 60: мать погибла, 8-летняя дочь тяжело ранена
31.10.2022 13:47 Алина Груднева

Жуткое ДТП на шоссе 60: мать погибла, 8-летняя дочь тяжело ранена

В понедельник, 31 октября, на шоссе 60 столкнулись два автомобиля и грузовик.

 
В результате происшествия погиб один человек, пострадали еще пятеро.
 
Погибшей оказалась 30-летняя женщина. Среди пострадавших оказалась 8-летняя девочка. Она подключена к аппарату ИВЛ. 
 
Остальные четверо получили легкие травмы и ранения средней степени тяжести.
 
Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым первую помощь и эвакуировали их больницу.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы