



Жуткое ДТП на шоссе 60: мать погибла, 8-летняя дочь тяжело ранена

В понедельник, 31 октября, на шоссе 60 столкнулись два автомобиля и грузовик.

В результате происшествия погиб один человек, пострадали еще пятеро.

Погибшей оказалась 30-летняя женщина. Среди пострадавших оказалась 8-летняя девочка. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Остальные четверо получили легкие травмы и ранения средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым первую помощь и эвакуировали их больницу.