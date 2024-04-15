Новости » Происшествия
Жуткая атака на священника в Сиднее: напавший арестован
15.04.2024 14:33 Алина Груднева

Жуткая атака на священника в Сиднее: напавший арестован

Австралийская полиция арестовала мужчину, который нанес ножевые ранения прихожанам церкви.

Его личность и мотивы устанавливаются.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Напомним, что нападение произошло в пригороде Сиднея - Уэйкли. Вооруженный ножом мужчина накинулся на священника и начал наносить ему множество ударов с криками "Аллаху Акбар".

Прихожане попытались вмешаться, в результате чего ранения получили четыре человека. Пострадавших, в том числе пастыря, госпитализировали с ножевыми ранениями.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы