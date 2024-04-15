



Жуткая атака на священника в Сиднее: напавший арестован

Австралийская полиция арестовала мужчину, который нанес ножевые ранения прихожанам церкви.



Его личность и мотивы устанавливаются.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Напомним, что нападение произошло в пригороде Сиднея - Уэйкли. Вооруженный ножом мужчина накинулся на священника и начал наносить ему множество ударов с криками "Аллаху Акбар".



Прихожане попытались вмешаться, в результате чего ранения получили четыре человека. Пострадавших, в том числе пастыря, госпитализировали с ножевыми ранениями.