Новости » Происшествия
Жуткое нападение: священника пытались зарезать прямо во время проповеди
15.04.2024 13:51 Алина Груднева

Жуткое нападение: священника пытались зарезать прямо во время проповеди

В Австралии неизвестный осуществил дерзкое нападение в церкви в городе Уэйкли.

Мужчина подобрался к пастырю во время его проповеди и начал бить его ножом с криками "Аллаху Акбар".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Прихожане кинулись к нападающему, чтобы помешать ему убить священника. В итоге, пострадали четыре человека.

Пострадавших, в том числе пастыря, госпитализировали с ножевыми ранениями.

Что примечательно, буквально за два дня до этого в австралийском Сиднее в торговом центре тоже напал мужчина с ножом. Его застрелили на месте, однако от его рук погибли и были ранены много людей.

Внимание: видео содержит кадры насилия! (18+)

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы