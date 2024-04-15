Жуткое нападение: священника пытались зарезать прямо во время проповеди
В Австралии неизвестный осуществил дерзкое нападение в церкви в городе Уэйкли.
Мужчина подобрался к пастырю во время его проповеди и начал бить его ножом с криками "Аллаху Акбар".
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Прихожане кинулись к нападающему, чтобы помешать ему убить священника. В итоге, пострадали четыре человека.
Пострадавших, в том числе пастыря, госпитализировали с ножевыми ранениями.
Что примечательно, буквально за два дня до этого в австралийском Сиднее в торговом центре тоже напал мужчина с ножом. Его застрелили на месте, однако от его рук погибли и были ранены много людей.
Внимание: видео содержит кадры насилия! (18+)
In this video, it is clear that the attacker is Chanting "Allahu Akber". where a bishop and several worshippers have been attacked in another mass stabbing in Wakely, Sydney. pic.twitter.com/7wnDRQ27Xi— Islam (@AqssssFajr) April 15, 2024