Жуткое нападение: священника пытались зарезать прямо во время проповеди

В Австралии неизвестный осуществил дерзкое нападение в церкви в городе Уэйкли.



Мужчина подобрался к пастырю во время его проповеди и начал бить его ножом с криками "Аллаху Акбар".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Прихожане кинулись к нападающему, чтобы помешать ему убить священника. В итоге, пострадали четыре человека.



Пострадавших, в том числе пастыря, госпитализировали с ножевыми ранениями.



Что примечательно, буквально за два дня до этого в австралийском Сиднее в торговом центре тоже напал мужчина с ножом. Его застрелили на месте, однако от его рук погибли и были ранены много людей.



Внимание: видео содержит кадры насилия! (18+)

In this video, it is clear that the attacker is Chanting "Allahu Akber". where a bishop and several worshippers have been attacked in another mass stabbing in Wakely, Sydney. pic.twitter.com/7wnDRQ27Xi