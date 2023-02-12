



Женщина совратила 16-летнего подростка в хостеле

В Санкт-Петербурге 20-летнюю жительницу Коми потянуло "на молоденьких". Теперь девушке грозит до трех лет реального лишения свободы за совращение несовершеннолетних.



Как стало известно РЕН ТВ, сегодня рано утром правоохранители получили сообщение о скандале, разгоревшемся в хостеле на улице Чапаева. При проверке выяснилось, что одна из постоялиц, приехавшая в Северную столицу из Коми, переспала с подростком 2007 года рождения, с которым познакомилась в социальных сетях около месяца назад.



В отношении развратницы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет). Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.