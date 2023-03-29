



Землетрясения в Турции: арестованы 325 подозреваемых в некачественной застройке

Число арестованных в рамках расследований в отношении зданий, разрушенных во время землетрясений в Кахраманмараше, возросло до 325 человек. В целом насчитывается 1552 подозреваемым.



Об этом сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг на ифтаре с пострадавшими от землетрясения, сообщает TRT Haber.



“После сбора улик обломки убрали, активно проводятся расследования. В рамках расследования разрушенных во время землетрясения зданий приняты меры в отношении 1552 подозреваемых. Из них 325 подозреваемых задержаны, в отношении 566 подозреваемых вынесено решение судебного контроля, 355 подозреваемых объявлены об аресте, в отношении 98 подозреваемых вынесено решение о задержании», - сообщил министр.



По его словам, четыре подозреваемых сбежали за границу, и Министерство юстиции запросило их экстрадицию.



Министр Боздаг подчеркнул, нет ни одного разрушенного здания, обломки которого были бы вывезены без сбора доказательств. Поэтому будут приняты все необходимые меры для наказания виновных, кто допустил ошибки и халатность на каждом из этапов строительства разрушенных зданий.



Сообщается, что среди арестованных - строительный подрядчик 600-квартирного жилого комплекса "600 Evler Sitesi", разрушенный в районе Гюзельбурч в Антакии, в результате чего погибли около 1,2 тысячи человек.



