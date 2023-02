Землетрясение в Турции: данные о жертвах среди евреев не поступали

Раввин Хабада из Стамбула Менди Хитрик пообщался с еврейскими общинами в пострадавших от двух мощных землетрясений районах Турции.



По его словам, информация о жертвах среди евреев не поступала.



"У них все в порядке — слава Богу", - отметил он.



Раввин пока что не уверен, пострадали ли в результате землетрясения здания синагог. Хитрик направляется на юг страны.

Please keep on praying for our friends and colleagues whom we are unable to contact in Adıyaman, Malatya, Antakya, Gaziantep, and Kilis💔🇹🇷