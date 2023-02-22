



Землетрясение ощущалось на севере: в школах Хайфы прозвучали сирены



Сегодня утром, 22 февраля, в учебных заведениях города Хайфа были активированы некоторые системы оповещения о землетрясении. Это связано с землетрясением, которое ощущалось по всей стране.



Учащиеся и педагогический персонал школ: Мория Баркай, Реали Ахуза, Хабоним и Зихрон Йосеф вышли на открытое пространство в соответствии с инструкциями и позже вернулись к распорядку учебного дня. Магнитуда землетясения составила 4,5, а его эпицентр находился примерно в 59 км к западу от Сидона на глубине двух километров. Разрушений и жертв не было.