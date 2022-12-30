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Запуск ракеты в Южной Корее вызвал слухи об НЛО
30.12.2022 21:53 Ольга Белозерова

Запуск ракеты в Южной Корее вызвал слухи об НЛО

Военные Южной Кореи подтвердили, что в пятницу они испытали твердотопливную ракету после того, как ее необъявленный запуск вызвал недолгую панику среди общественности по поводу предполагаемого появления НЛО.

Об этом сообщает Associated Press.

В пятницу вечером в небе над Южной Кореей в некоторых частях неба можно было увидеть извилистую струйку разноцветного пара. Социальные сети в Южной Корее "взорвались" сообщениями о том, что это может быть НЛО.

По сообщениям местных СМИ, службы экстренной помощи и полиция Южной Кореи получили сотни сообщений от граждан о том, что они стали свидетелями подозрительного летающего объекта и таинственных огней по всей стране.

 

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