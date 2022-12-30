



Запуск ракеты в Южной Корее вызвал слухи об НЛО

Военные Южной Кореи подтвердили, что в пятницу они испытали твердотопливную ракету после того, как ее необъявленный запуск вызвал недолгую панику среди общественности по поводу предполагаемого появления НЛО.



Об этом сообщает Associated Press.



В пятницу вечером в небе над Южной Кореей в некоторых частях неба можно было увидеть извилистую струйку разноцветного пара. Социальные сети в Южной Корее "взорвались" сообщениями о том, что это может быть НЛО.



По сообщениям местных СМИ, службы экстренной помощи и полиция Южной Кореи получили сотни сообщений от граждан о том, что они стали свидетелями подозрительного летающего объекта и таинственных огней по всей стране.





Across parts of South Korea reports of UFO sightings have gone viral on social media.



The defence ministry later confirmed it was a solid-propellant rocket launch test. pic.twitter.com/MX3GQwrHnr — Raphael Rashid (@koryodynasty) December 30, 2022