Запуск ракеты в Южной Корее вызвал слухи об НЛО
Военные Южной Кореи подтвердили, что в пятницу они испытали твердотопливную ракету после того, как ее необъявленный запуск вызвал недолгую панику среди общественности по поводу предполагаемого появления НЛО.
Об этом сообщает Associated Press.
В пятницу вечером в небе над Южной Кореей в некоторых частях неба можно было увидеть извилистую струйку разноцветного пара. Социальные сети в Южной Корее "взорвались" сообщениями о том, что это может быть НЛО.
По сообщениям местных СМИ, службы экстренной помощи и полиция Южной Кореи получили сотни сообщений от граждан о том, что они стали свидетелями подозрительного летающего объекта и таинственных огней по всей стране.
Across parts of South Korea reports of UFO sightings have gone viral on social media.— Raphael Rashid (@koryodynasty) December 30, 2022
The defence ministry later confirmed it was a solid-propellant rocket launch test. pic.twitter.com/MX3GQwrHnr
天有異象，事先完全沒有預告，不過其實它是用來保護南韓人的！（圖／美聯社）— 自由時報 (@ltntw) December 30, 2022
【南韓空中驚見「不明飛行物」 數百人報案】https://t.co/Hp7M8TqJ61#南韓 #北韓 #Korea #SouthKorea #UFO pic.twitter.com/7LVfCUqFpy
When in Korea...— Ik Sung Lee (@_databug) December 30, 2022
Korean Government does an unannounced rocket test, people start to panic because it looks like an ufo. But the rainbow colors look awesome! pic.twitter.com/Q4dymgGM2e