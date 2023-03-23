



Запуск первой 3D-печатной ракеты завершился неудачей

Первая в мире легкая метановая ракета-носитель Terran 1, 85% компонентов которой созданы на 3D-принтере, не смогла выйти на запланированную орбиту из-за отказа двигателя второй ступени, сообщили конструкторы Relativity Space.



При этом компания-разработчик считает миссию частично успешной, поскольку она доказала, что печатные конструкции можно использовать для полетов в космос.

"Мы успешно прошли через Max-Q, наивысшее состояние напряжения на наших печатных структурах. Это самое большое доказательство нашего нового подхода к аддитивному производству", - подчеркнули в Relativity Space.

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe — Relativity Space (@relativityspace) March 23, 2023