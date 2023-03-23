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Запуск первой 3D-печатной ракеты завершился неудачей
23.03.2023 12:12 Евгения Маркова

Запуск первой 3D-печатной ракеты завершился неудачей

Первая в мире легкая метановая ракета-носитель Terran 1, 85% компонентов которой созданы на 3D-принтере, не смогла выйти на запланированную орбиту из-за отказа двигателя второй ступени, сообщили конструкторы Relativity Space.

При этом компания-разработчик считает миссию частично успешной, поскольку она доказала, что печатные конструкции можно использовать для полетов в космос.
"Мы успешно прошли через Max-Q, наивысшее состояние напряжения на наших печатных структурах. Это самое большое доказательство нашего нового подхода к аддитивному производству", - подчеркнули в Relativity Space.

Запуск, который дважды откладывался из-за технических проблем, состоялся на мысе Канаверал во Флориде в 23.25 в среду по времени Восточного побережья США (четверг 05.25 по часовому поясу UTC +2).

Примерно через четыре минуты полета у Terran 1 отказал двигатель второй ступени, что не дало возможности ракете достигнуть орбиты высотой 200-210 км.

30-метровая двухступенчатая ракета Terran 1 оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, также созданными при помощи 3D-принтеров. Они используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя.

В перспективе она сможет выводить на низкие околоземные орбиты до 1250 кг. Стоимость одного запуска оценивается примерно в 12 миллионов долларов.
Relativity Space также разрабатывает тяжелую многоразовую ракету-носитель Terran R, которая будет способна выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки. 

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