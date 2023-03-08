



В США запустят первую в мире 3D-печатную ракету

В среду, 8 марта, состоится первый запуск легкой ракеты-носителя Terran1, 85% компонентов которой созданы с помощью 3D-печати. Об этом сообщила компания-разработчик Relativity Space.



Отмечается, что первая в мире 3D-печатная ракета отправится в полет со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде. Старт запланирован на 13.00 по времени Восточного побережья США.

T-2 days. The launch of Terran 1 is a historic moment for our company. An entirely new approach to manufacturing was created to get our 3D printed rocket to the launch pad this week. So, what does a win look like? And what does it mean for the future of spaceflight? ⬇️ pic.twitter.com/rC7jNuXt4d — Relativity Space (@relativityspace) March 7, 2023

Currently on the pad: Terran 1. By the Specs:

🚀110 ft tall, and 7.5 ft in diameter

🚀85% 3D printed by mass

🚀9 Aeon 1 engines on the first stage

🚀 1 Single Aeon Vacuum engine on the second stage pic.twitter.com/X7NTIh3uID — Relativity Space (@relativityspace) March 7, 2023

First you see it, then you don’t.



Or in this case as Terran 1 prop loads it gets colder due to fueling of the cryogenic propellant and oxidizer = the condensation from the water vapor in the atmosphere freezing on contact with the rocket and building up https://t.co/NEhQlvAwNL… https://t.co/BgaFsoFU1Q pic.twitter.com/aN1EASP27O — Relativity Space (@relativityspace) March 7, 2023

30-метровая двухступенчатая ракета оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, также созданными при помощи 3D-принтеров. Они используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя.Если пуск пройдет успешно Terran 1 может также стать первой метановой ракетой, выведенной на орбиту.В рамках первого тестового запуска Terran 1 не будет нести полезную нагрузку. В перспективе она сможет выводить на низкие околоземные орбиты до 1250 кг. Стоимость одного запуска оценивается примерно в 12 миллионов долларовRelativity Space, основанная в 2015 году, также разрабатывает тяжелую многоразовую ракету-носитель Terran R, которая будет способна выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки. В ее конструкции доля 3D-печатных компонентов будет доведена до 95%. Первый пуск запланирован в 2024 году.В компании подчеркнули, что использование 3D-печати ускоряет постройку ракет до двух месяцев и значительно сокращает их стоимость.