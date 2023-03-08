В США запустят первую в мире 3D-печатную ракету
В среду, 8 марта, состоится первый запуск легкой ракеты-носителя Terran1, 85% компонентов которой созданы с помощью 3D-печати. Об этом сообщила компания-разработчик Relativity Space.
Отмечается, что первая в мире 3D-печатная ракета отправится в полет со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде. Старт запланирован на 13.00 по времени Восточного побережья США.
Если пуск пройдет успешно Terran 1 может также стать первой метановой ракетой, выведенной на орбиту. В рамках первого тестового запуска Terran 1 не будет нести полезную нагрузку. В перспективе она сможет выводить на низкие околоземные орбиты до 1250 кг. Стоимость одного запуска оценивается примерно в 12 миллионов долларов
Relativity Space, основанная в 2015 году, также разрабатывает тяжелую многоразовую ракету-носитель Terran R, которая будет способна выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки. В ее конструкции доля 3D-печатных компонентов будет доведена до 95%. Первый пуск запланирован в 2024 году.
В компании подчеркнули, что использование 3D-печати ускоряет постройку ракет до двух месяцев и значительно сокращает их стоимость.