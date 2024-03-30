



Захват заложников в ночном клубе в Голландии

Ситуация с захватом заложников в ночном клубе в городе Эде на востоке Нидерландов продолжается, после того как три человека были освобождены, говорится в заявлении полиции.



Неясно, сколько человек еще удерживается в заложниках.



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По словам полиции, нет никаких признаков террористического мотива.



На место происшествия, в здание в центре города, были направлены несколько специальных подразделений полиции, говорится в сообщении полиции в социальных сетях. По их словам, 150 домов были эвакуированы, а общественность попросили держаться подальше от этого района.



В местном ночном клубе Petticoat людей удерживал мужчина с оружием и взрывчаткой, сообщила национальная газета de Telegraaf со ссылкой на несколько анонимных источников.



Репортер телекомпании NOS сообщил, что на месте происшествия находится робот с дистанционным управлением, а также взрывотехники и полицейские в защитном снаряжении.



Поезда в Эде и обратно были отменены, сообщил железнодорожный оператор NS на своем сайте. - Рейтер

