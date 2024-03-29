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Захваченное пиратами иранское судно освобождают ВМС Индии
29.03.2024 19:10 Алина Груднева

Захваченное пиратами иранское судно освобождают ВМС Индии

У побережья Сомали пираты захватили иранское рыболовное судно.

По данным пресс-службы ВМС Индии, проводится операция по освобождению.

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Уточняется, что сообщение о захвате пиратами судна Al Kamar 786 поступило вечером, 28 марта.

Это случилось примерно в 170 км от острова Сокотра в Индийском океане. О судьбе членов экипажа рыболовного судна к настоящему времени ничего неизвестно.

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