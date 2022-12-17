



Загадка кончины израильтянки в Мумбаи: умерла во время обычного полового акта

Прошло чуть больше шести лет с тех пор, как Сарит Папита, жительница Петах-Тиквы, была найдена мертвой в одном из отелей Индии. Несмотря на прошедшее время, члены ее семьи все еще пытаются понять, что произошло в те роковые минуты, когда Сарит потеряла сознание и была срочно доставлена в больницу.



Загадка вокруг ее смерти стала еще больше, после того как ее партнера, который был с ней в номере, заподозрили в том, что он задушил ее до смерти. Теперь впервые в полиции Израиля появились показания ее возлюбленного, в которых он подробно описывает, что произошло в гостиничном номере.





Ранним вечером в день смерти Папита и Н провели на фестивале Холи. На допросе в полиции Израиля он рассказал, что вечером они вернулись в гостевой дом, где встретили своего друга Р., с которым познакомились во время поездки в Индию.



В десять часов вечера Н., Петта, Р. и их шведская подруга вернулись в хостел. "Мы все были в комнате, курили джарас. Сарит не курила, может быть, сделала одну затяжку, не больше", - рассказал Н. По его словам, в какой-то момент они расстались с Р. и его подругой, и они с Сарит остались одни в комнате и заперли ее.



"Это Мумбаи, там воняет, и мы всегда там заперты, потому что на улице бездомные и проблемные люди", - объяснил Н. Незадолго до полуночи Пепта успела переписываться с подругой и послать своей матери фотографию пижамы, которую она купила.



После этого, по словам Н., у них с Папита был нормальный секс в его понимании. "Вдруг ее начало рвать, что она была на мне, и это брызнуло мне на лицо и на всю кровать. Я положил ее на кровать. Ее глаза закрылись, и она захрипела", - вспоминает Н.. "Я удалил ее выделения, как учат на курсах первой помощи, сделал ей массаж и искусственное дыхание со всеми легкими и 30 массажей.



Н. разбудил менеджера гостевого дома, который спал у входа, и попросил его вызвать скорую помощь. "Я сразу же вернулся к Сарит, чтобы продолжить делать с ней искусственное дыхание, а затем накрыл ее простыней, - отметил Н. - Пришел Р. и тоже присоединился ко мне, пытаясь реанимировать Сарит. Ни одна из спасательных служб еще не приехала".





Двое сидели на заднем сиденье машины скорой помощи рядом с Сарит. Они приехали в больницу, где им сказали, что она умерла. "По дороге она снова хрипела, - свидетельствовал Н., - Р. увидел, что у нее вздулся живот, и она вдруг перестала хрипеть"



Полицейские из участка Мумбаи отвели Н. и его друга Р. на допрос в одну из комнат больницы. Следователи пытались выяснить, что стало причиной смерти Пепты. "Я плакал, кричал, бился о стены, полиция отбросила меня в сторону, пришел раввин из "Бейт Хабад" и позаботился обо мне", - добавил Н.



По его словам, на следующий день его снова доставили в полицейский участок для допроса, у него взяли образцы крови и неоднократно спрашивали об обстоятельствах смерти Сарит. У него забрали фотоаппарат и SIM-карту и не вернули.



“Наша дочь была совершенно здорова. Она не страдала от какой-либо болезни. Она не умерла просто так. Мы требуем объяснений, мы хотим докопаться до истины. Прошло пять с половиной лет, и у нас такое чувство, что всем все равно. Многие документы пропали", - говорят родители Сарит.



Около четырех с половиной лет правоохранительные прокуратура Центрального округа ждала прибытия материалов из Индии. Отчет о вскрытии был доставлен не в полном объеме. Три важнейших диска прибыли неисправными, их не смогли открыть, и неизвестно, что на них содержалось. Некоторые материалы расследования из Индии вообще не прибыли в Израиль.



В индийском отчете, среди прочего, говорилось, что Сарит, очевидно, умерла от удушения подушкой, положенной ей на лицо, или шарфом. Несмотря на это, прокуратура Центрального округа решила закрыть дело из-за недостатка улик.





